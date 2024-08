Briga na arquibancada interrompe jogo do São Paulo

Torcida do Nacional, do Uruguai, quebraram cadeiras do Morumbis Crédito: Jogada 10

Uma confusão na arquibancada do Morumbis interrompeu a partida entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o segundo gol do tricolor paulista, os uruguaios se revoltaram. Dessa forma, quebraram as cadeiras do setor de visitante e entraram em confronto com a Polícia Militar. Veja os resultados da Libertadores! A Polícia Militar agiu imediatamente para acalmar os ânimos dos uruguaios. Por conta da confusão, o jogo foi paralisado. O torcedores do Nacional jogaram cadeiras na direção do campo. Dessa forma, os jogadores pediram calma aos envolvidos, tanto pelo risco e também pelo recomeço da partida.