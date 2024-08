Braga vence Rapid Wien de virada e abre vantagem no playoff da Liga Europa

Após triunfo em casa, portugueses terão a vantagem do empate para o jogo da volta, na Áustria

O Braga sofreu, mas conseguiu virar o jogo e vencer o Rapid Wien por 2 a 1 na primeira partida do playoff da Liga Europa, último passo antes da fase de grupos. O jogo nesta quinta-feira (22) foi intenso desde o início, e os austríacos chegaram a ficar com um jogador a menos logo aos dois minutos, após expulsão de Lukas Grgic. Mesmo assim, os portugueses tiveram que batalhar para conquistar a vitória, que veio com os gols de Vítor Carvalho e Zalazar, um em cada tempo. Por outro lado, Guido Burgstaller anotou o gol dos visitantes.

Dessa maneira, o clube português joga por um empate para confirmar a classificação na fase de grupos da Liga Europa.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na Áustria, para definir este último mata-mata antes do início da competição.