Botafogo vai acionar Conmebol no caso da torcedora vítima de importunação sexual

O Botafogo manifestou-se, na tarde desta quinta-feira (22), sobre o caso de importunação sexual sofrido por uma torcedora do clube carioca após o empate com o Palmeiras em 2 a 2, pela Libertadores. Um vídeo mostra o torcedor do Verdão mostrando sua parte íntima em direção à torcida do Alvinegro após a eliminação.

Dessa forma, além do vídeo, a polícia vai usar as imagens do sistema de segurança do estádio para dar sequência à investigação e que seja possível a identificação do torcedor. A intenção é de que o homem responda também criminalmente ao ato.

O Botafogo conseguiu a vaga para as quartas de final após o empate por 2 a 2 no Allianz Parque. O clube carioca venceu a primeira partida por 2 a 1, ou seja, no agregado, o placar ficou 3 a 2 para o Alvinegro.