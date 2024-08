Botafogo provoca Palmeiras com mascote após eliminá-lo na Libertadores

Alvinegro avançou para as quartas de final da Libertadores com empate no jogo de volta. Zoações envolvem produções audiovisuais

O Botafogo avançou para as quartas de final da Libertadores após empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira (21). Assim, com a classificação, o Alvinegro provocou o adversário com postagens nas redes sociais. O perfil oficial do clube utilizou algumas referências audiovisuais, principalmente de desenhos. A publicação que teve maior impacto tem relação com o porco, mascote do oponente paulista.

Isso porque o Alvinegro divulgou um vídeo com o porco Gaguinho, do famoso desenho “Looney Tunes”, em que ressalta a frase marcante do personagem “Isso é tudo pe-pessoal”. Além disso, outra postagem destaca mais uma produção infantil, o “Teletubbies”. No caso, ressalta o bordão do sol com rosto de bebê, “É hora de dar tchau”.