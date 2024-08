Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura do Campeonato Alemão 2024/25

As emoções do Campeonato Alemão estão de volta. O atual campeão Bayer Leverkusen visita o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília), no Borussia-Park, na partida de abertura da Bundesliga 2024/25.

Como chega o Borussia Mönchengladbach

O Mönchengladbach se movimentou no mercado de transferências e reforçou o elenco para esta nova temporada. Dentre as principais contratações da equipe estão o centroavante Tim Kleindienst (ex-Heidenheim), além dos meio-campistas Philipp Sander (ex-Holstein Kiel) e Kevin Stöger (ex-Bochum).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a equipe estreou na temporada 2024/25 com uma vitória por 3 a 1 sobre o Erzgebirge Aue pela Copa da Alemanha.