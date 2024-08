Barcelona tenta abrir espaço no elenco para inscrever Dani Olmo

Reforço terá que esperar a movimentação do clube catalão, que passa por problemas financeiros para poder estrear

De acordo com a imprensa espanhola, os culés têm sofrido com um problema que vem atrapalhando a equipe há três temporadas, o orçamento. O foco é não ultrapassar o limite salarial da La Liga na hora de buscar reforços, para não exceder o Fair Play financeiro.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Athletic Bilbao no próximo sábado, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. N o entanto, ainda não se sabe se Dani Olmo, principal reforço para a temporada, poderá estrear . O meia, portanto, depende da inscrição com a camisa 20 do clube catalão.

Para inscrever o meia, o Barcelona se movimenta para liberar atletas, como o alemão Ilkay Gündogan. Com o retorno do alemão para o Manchester City, o clube vai abrir um espaço de aproximadamente 15 milhões de euros no orçamento da temporada

Outro nome que deve sair é Vitor Roque. No momento, os catalães negociam o empréstimo de uma temporada do brasileiro com o Betis. Além disso, o zagueiro Clement Lenglet, que retornou após empréstimo ao Aston Villa, também pode ser negociado.

A atual situação financeira limita o clube, que sonha com grandes contratações. Entre os desejos, estão o atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, ou o português Rafael Leão, do Milan. assim como Federico Chiesa, da Juventus,