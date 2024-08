Atlético identifica torcedor que fez gestos racistas na Arena MRV

O Atlético confirmou a identificação do torcedor que fez gestos racistas contra a torcida do San Lorenzo durante a partida de terça-feira (20), na Arena MRV. O clube revelou que o responsável é um menor de idade. Assim, o responsável legal vai responder pelos gestos.

O responsável também estava presente no estádio durante o incidente. Assim, ele está proibido de frequentar a Arena MRV por 180 dias. Além disso, teve seu nome excluído do quadro de sócios do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o ocorrido, o secretário-geral do San Lorenzo, Pablo García Lago, compartilhou o vídeo do ato racista, que rapidamente se espalhou nas redes sociais. García Lago utilizou as plataformas para exigir uma postura da Conmebol.