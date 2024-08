Atacante Rodrygo “decepciona” o Real Madrid, revela a imprensa espanhola

Jogador fez postagem em relação aos seus companheiros, apagou na sequência, mas incômodo do clube com ele existe há uma temporada

Recentemente, Rodrygo fez uma postagem em alusão ao trio Mbappé, Jude Bellingham e Vini Jr., mas a excluiu logo em seguida. A insatisfação aumentou especialmente após a chegada do craque francês.

O atacante Rodrygo está decepcionando o Real Madrid, segundo a imprensa da capital espanhola. O jogador brasileiro é considerado uma decepção, e o desconforto no clube persiste desde a temporada passada e segue na atual.

Rodrygo, que é titular do Real Madrid, começou bem a campanha na temporada, ao menos individualmente ao marcar contra o Mallorca, na estreia do Campeonato Espanhol. No entanto, o time empatou fora de casa, pelo placar de 1 a 1. O time de Madrid é o atual campeão da liga espanhola.

O atacante já teve seu nome vinculado ao Manchester City

Especulado em outras equipes, principalmente no Manchester City, da Inglaterra, Rodrygo, de 23 anos, tem contrato com o Real até o fim da temporada 2027/2028. Ele chegou ao clube espanhol na temporada 2018/2019 e já conquistou a Champions League em duas oportunidades.

