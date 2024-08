Artur Jorge vibra com vaga e liga sinal de alerta por apagão

Técnico do Glorioso analisou o desempenho do time nos duelos das oitavas de final contra o Palmeiras

Na noite da última quarta-feira (21), o Botafogo sofreu, mas conseguiu empatar por 2 a 2 com o Palmeiras e avançou na Libertadores da América. Apesar de abrir dois gols de vantagem, o time de Artur Jorge mostrou fragilidade na reta final do confronto e flertou com uma disputa de pênaltis.

Na coletiva de imprensa, o treinador botafoguense analisou o desempenho da sua equipe, lamentou não ter vencido os dois jogos e, de quebra, ligou o sinal de alerta para a falta de atenção dos comandados.