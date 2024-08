Arias e Ganso participaram de 7 dos últimos 10 gols do Fluminense no ano

Dupla faz a engrenagem tricolor girar e tem sido importante para a reação da equipe carioca na temporada Crédito: Jogada 10

Na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense aposta na dupla Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso para deixar o Z4 e encerrar a competição com mais tranquilidade. Afinal, os dois se destacam na construção das jogadas e participaram de 70% dos últimos dez gols da equipe na temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, ambos são líderes de assistências do time e mostraram o quanto fazem falta no empate sem gols com o Corinthians, no último sábado (17), no Maracanã. Diante do Grêmio, aliás, o colombiano foi decisivo com uma assistência, na cabeça de Thiago Silva, e um gol no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, teve personalidade para bater o último e carimbar a vaga.

O camisa 10, por sua vez, perdeu seu pênalti, porém teve uma grande atuação, com passes precisos, assim como acertou o travessão, em um lindo toque por cobertura. Em campo, ambos têm mostrado que são decisivos e fazem a engrenagem tricolor girar. Desde que Arias retornou da Copa América, justamente após o pior período do time no ano, com seis derrotas seguidas e a demissão de Diniz, o Flu reagiu. O clássico contra o Vasco foi o único jogo em que a dupla esteve em campo e o time passou em branco. O colombiano, por sinal, participou diretamente de quatro, com dois gols e duas assistências, enquanto Ganso participou de três, todos com assistências.