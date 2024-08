Apresentador ‘sugere’ empresário especializado em SAFs para ajudar no futebol do Atlético

Empresário Vinícius Diniz vendeu recentemente suas ações da SAF do Athletic e agora vai dedicar a novos negócios no futebol brasileiro

Apresentador da TV Bandeirantes, Heverton Guimarães, conhecido pelos programas “Jogo Aberto” e “Donos da Bola MG”, fez uma sugestão inusitada durante a atração desta quinta-feira (22). Ele propôs que o empresário Vinícius Diniz, especialista em SAFs e ex-gestor do Athletic, fosse convidado para colaborar com o futebol do Atlético.

“Não tenho ligação direta com a direção do Atlético, mas acredito que seria benéfico para o clube contratar você. Não estou exagerando. O conhecimento que você tem sobre futebol seria uma adição valiosa para o Atlético. Menciono isso porque no Cruzeiro temos um pensador como o Alexandre Mattos. Não estou sugerindo que você substitua o Victor, mas sim que contribua para somar à equipe. Entendo que você possa ter outras prioridades”, comentou Guimarães.

Vinícius Diniz foi crucial para a criação da SAF do Athletic. Sob sua gestão, o clube subiu da Série D para a Série C e agora luta pelo acesso à Segunda Divisão. Diniz transformou o Athletic em um dos principais times de Minas Gerais.