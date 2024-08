Al-Hilal tenta a contratação de João Cancelo, do Manchester City

Lateral português é um dos desejos do técnico Jorge Jesus para reforçar o setor defensivo do clube saudita nesta temporada

Além disso, o clube saudita espera a presença do lateral ,neste sábado (24), em Riade, na capital, para assinar contrato de três anos, com salários totalizando €70 milhões no período (R$ 428 milhões).

O Al-Hilal deseja trazer mais um jogador do futebol europeu. Trata-se de João Cancelo, do Manchester City. Assim, os clubes negociam a transferência por cerca de 40 milhões de euros (R$ 244 milhões de reais), segundo o jornal português “A Bola”.

O português é um pedido do técnico Jorge Jesus, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. Afinal, o clube pretende vender o saudita Abdulhamid, que interessa à Roma.

Na última temporada, o jogador defendeu as cores do Barcelona, por empréstimo. Essa passagem aconteceu por causa de divergências com o técnico Pep Guardiola. Os catalães até tentaram a contratação em definitivo, porém enfrentam problemas financeiros.

Por fim, Cancelo teve passagens pelo City, Bayern e Barcelona nas últimas temporadas, com 217 partidas, 14 gols e 32 assistências.