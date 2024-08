Abel Ferreira valoriza elenco do Palmeiras após eliminação

Na coletiva de imprensa do comandante, Abel Ferreira preferiu exaltar o elenco. De quebra, ele também comentou sobre o mês de agosto do Verdão, com duelos complicados e eliminações nos torneios de mata-mata.

“Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho. Fica mais uma vez a demonstração daquilo que peço aos jogadores. Há três resultados no futebol, há coisas que não controlamos”, declarou o treinador.

“Não controlamos a bola bater na trave no último segundo; ou se bateu na mão do Gómez; se no melhor momento sofremos dois gols porque nosso aniversário foi letal e foi melhor de 15 minutos dentro dos 90. Disse isso no final aos meus jogadores: mês de agosto difícil, com sorteio difícil, caímos de forma digna contra o Flamengo com todas as vicissitudes que tiveram no jogo. Contra o Botafogo caímos com sentimento de orgulho. Tristes, mas de cabeça erguida”, afirmou.

Por fim, Abel Ferreira contou que percebe nos jogadores a vontade de ganhar, que é o principal fator de continuar no Verdão. “Sempre digo que o dia que não sentir o desejo deles ganhar, não estou a 10 horas do meu país e dos meus pais para fazer nada. No ano que o Palmeiras não ganhasse um título, não preciso continuar aqui. Mas isso me enche de orgulho: olhar para a nossa equipe”.