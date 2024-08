Wendel Silva aparece no BID e já pode estrear pelo Santos

O atacante Wendel Silva teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e já pode estrear com a camisa do Santos. Contudo, ele não estará à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o Guarani nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, pela 22° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

Isso porque Wendel Silva ainda teve seu primeiro contato com o time titular na terça-feira (20) e ainda precisa readquirir ritmo de jogo. O atacante não entra em campo desde o final de maio, quando ainda defendia o Porto B. Assim, ele deve aprimorar sua forma física antes de fazer sua estreia.