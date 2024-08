Vídeos comprovam agressão de Cueva, ex-Santos e São Paulo, à ex-companheira

Pamela López fez acusações de violência doméstica ao jogador peruano e demonstrava preocupação com risco de vida. Jogador tenta justificar Crédito: Jogada 10

O meio-campista Christian Cueva, ex-Santos e São Paulo, é dono de um histórico de diversos problemas extracampo. Recentemente, ele foi protagonista de mais um episódio que se encaixa neste cenário. Isso porque a sua ex-esposa, Pamela López, fez acusações de agressões físicas ao ex-jogador. A antiga companheira denunciou-o por violência doméstica, na última segunda-feira (9). Alguns vídeos divulgados pelo portal ‘g1’ comprovam o crime do peruano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pamela afirmou ter receio do risco de sua vida e também dos seus filhos. O casal ficou junto por 13 anos e a relação chegou ao fim no início de 2024, de acordo com o próprio Cueva. Os dois tiveram três filhos no relacionamento. A ex-exposa deu detalhes das agressões do atleta peruano em entrevista coletiva, na última segunda-feira (19).

Defesa de ex-esposa apresenta provas para a polícia peruana De acordo com a sua advogada, Rosario Sasieta, que também é ex-ministra da Mulher e das Populações Vulneráveis do Peru, os vídeos que vieram a público são alguns indícios de violências que ocorreram neste ano. Assim, o conteúdo foi entregue à polícia peruana como prova do crime de Cueva. Bem como evidências de alguns abusos físicos e psicológicos que Pamela sofreu no decorrer de seu relacionamento com o jogador. Em um dos registros, o atleta da seleção peruano agride a ex-companheira em um elevador na noite entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Posteriormente, a atitude se repetiu no aniversário de Pamela, que ocorreu em uma discoteca, em junho. “Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida”, detalhou a ex-esposa sobre a agressão no elevador.

Cueva se manifesta e declara ser vítima de depressão O jogador com passagem pela seleção do Peru posicionou-se sobre as acusações, na última terça-feira (20). Ele admitiu que sua conduta foi injustificável e que a razão para tal atitude é por ser vítima de depressão desde o ano passado. Na nota que compartilhou em suas redes sociais, o jogador não concorda com as alegações de ele ser um abusador. Além disso, declarou que assume e assumirá a responsabilidade pelos seus atos. Ele ainda afirmou ter uma “personalidade complexa” e publicou um documento médico para tentar comprovar o argumento. O ofício de 18 de dezembro de 2023 descreve que ele sofre de depressão crônica. “Quero abrir meu histórico médico e me submeter a qualquer perícia que for necessária. Faço isso, não com o propósito de ser exonerado de culpa, mas simplesmente para mostrar que a situação é mais complexa do que parece e que, embora se queira, às vezes os problemas internos prevalecem”, detalhou o jogador.