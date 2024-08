Torcedor do Atlético faz gestos racistas contra San Lorenzo; clube busca identificação

Galo informou que ajuda a polícia na investigação e trabalha para identificar o torcedor, que terá punição de acordo com as normas do clube

Um torcedor do Atlético foi flagrado fazendo gestos racistas para os torcedores do San Lorenzo após a partida entre os times na noite da última terça-feira (20) na Arena MRV. O Galo, aliás, se classificou ao vencer o time argentino, por 1 a 0, com gol de Rodrigo Battaglia.

O secretário-geral do San Lorenzo, Pablo García Lago, fez postagem com o vídeo e a imagem rapidamente viralizou. Assim, ele usa as redes sociais para cobrar uma postura da Conmebol.