Thiago Silva exorciza fantasma dos pênaltis e volta a marcar pelo Fluminense

Dessa forma, o jogador se tornou o quinto maior zagueiro artilheiro da história do clube carioca, No momento, o camisa 3 está empatado com Leandro Euzébio, com 15 gols marcados. Além disso, demonstrou a personalidade de sempre ao bater um dos pênaltis na decisão, que culminou na classificação para as quartas. Na ponta da lista, está Pinheiro com 51 tentos.

Desde que retornou ao Fluminense, Thiago Silva trouxe mais qualidade e experiência ao setor defensivo e exerce o papel de liderança em campo. Diante do Grêmio, pela Libertadores, o ‘Monstro’ voltou a estufar a rede no futebol brasileiro, de cabeça, na vitória por 2 a 1 (4 a 2, nos pênaltis).

O último gol do camisa 3 em sua primeira passagem aconteceu em 19 de outubro de 2008, no empate por 2 a 2, com o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão. Nesse sentido, o defensor emendou uma bela cobrança de falta, de longa distância, e ajudou o time carioca a voltar com um bom resultado, fora de casa.

Faixa de capitão e liderança

Avançar de fase é simbólico para Thiago Silva. Afinal, o último jogo de Libertadores do zagueiro na sua primeira passagem pelo clube foi uma derrota nos pênaltis, dentro do Maracanã. Mesmo com esse passado, pediu para bater e foi certeiro. O capitão tricolor, aliás, demonstrou companheirismo ao entregar a braçadeira para Felipe Melo, no segundo tempo.

“O Felipe é o capitão da nossa equipe. Não vinha jogando, hoje voltou, nada mais justo do que eu dar a braçadeira para ele. Ele é o capitão do time, eu também sou um dos líderes, eu vim aqui para ajudar. Não vim aqui para roubar lugar de ninguém, muito menos capitania. Eu vim aqui para desfrutar meus últimos anos com esse grupo, que é vencedor. Eu quero ser vencedor com eles também”, explicou.