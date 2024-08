Thiago Silva exalta torcida do Fluminense e provoca: ‘Tem time que não coloca 40 mil’

Zagueiro mostra papel de liderança ao orientar os companheiros e cobrar um dos pênaltis do Fluminense contra o Grêmio

O Fluminense garantiu a classificação para as quartas da Libertadores ao bater o Grêmio por 4 a 2, nos pênaltis, diante de mais de 46 mil torcedores, no Maracanã. Logo após o triunfo, Thiago Silva, autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 no tempo normal, exaltou a torcida tricolor e fez uma provocação sem citar nomes.

“A torcida tem uma importância grande. Eu já ouvi tantas coisas aqui na minha volta. Torcida de pagode, torcida disso, daquilo, mas tem time que está lá na frente que não coloca 40 mil no estádio. Nossa está lá embaixo há algum tempo e coloca 50, 40, 45 (mil). A gente sabe a importância que eles têm, e eles sabem também. Quando eles jogam da forma que estão jogando ultimamente a gente tem tudo para sair dessa situação”, disse.