Técnico do Burnley freia empolgação com filho de Ronaldinho

Técnico do Burnley, Scott Parker, comentou sobre a chegada do filho de Ronaldinho Gaúcho ao clube. O atacante João Mendes, de 19 anos, assinou contrato com a equipe inglesa na semana passada , mas o comandante pediu a torcida contenha a empolgação. Inclusive, o treinador reforçou que o jovem sequer deve ser usado por agora.

O Burnley terminou na 19ª posição da Premier League na última temporada. Assim, foi rebaixado e está disputando a Championship, a segunda divisão inglesa, em 2024/25. João chegou ao Reino Unido no início da semana passada, realizou exames médicos e assinou um contrato até 2026 com a equipe.

João Mendes nasceu no Rio de Janeiro e teve rápidas passagens pelas categorias de base do Flamengo, Vasco e Boavista até acertar com o Cruzeiro, onde jogou entre 2018 e 2022. O menino ainda teve passagem pelo Barcelona, antes de ir para o Burnley, onde deve fazer sua estreia como profissional.

Ele permaneceu no Barça até o final de junho deste ano, quando seu contrato foi encerrado. O jovem é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina. Na época dos testes na Toca da Raposa, a mãe teve um papel importante na decisão de levar João para as categorias de base do Cruzeiro.