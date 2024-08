Scarpa celebra classificação e projeta duelo com o Fluminense: ‘Baita confronto’

Camisa 6 do Atlético-MG reencontra clube que o projetou para o futebol brasileiro nas quartas de finais da Libertadores

O Atlético não teve uma grande atuação diante do San Lorenzo, porém contou com mais uma assistência de Gustavo Scarpa, que colocou a bola na cabeça de Battaglia. Após garantir a classificação para as quartas da Libertadores, o meia fez uma análise das dificuldades que o Galo enfrentou nesta terça-feira (20), na Arena MRV.

“Jogo difícil, contra uma equipe que a gente já tinha se preparado. Um jogo mais direto, mais disputado, e estamos de parabéns porque soubemos nos adaptar. Somos completamente diferentes, com toque de bola, mas adaptamos, e que bom que deu certo.”, disse.