São Paulo x Nacional (URU): onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor precisa vencer os uruguaios no Morumbis, nesta quinta-feira, para avançar as quartas de final da Copa Libertadores

O São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. As equipes ficaram no 0 a 0, no Uruguai, pelo duelo de ida. Assim, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo, avança para as quartas de final. Uma nova igualdade, leva a decisão para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem diversos desfalques para a partida, mas só um que afeta o time titular. Afinal, o atacante Ferreira sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora de combate. Assim, surge um espaço na equipe principal. O treinador argentino deve escalar Rodrigo Nestor ou Wellington Rato. Se o primeiro for escolhido, a configuração do time não deve mudar, mas se for o segundo, Lucas deve atuar mais aberto pelo lado esquerdo. Além disso, Patryck Lanza, que deixou o Choque-Rei desacordado, também está fora. Moreira, Pablo Maia e Alisson estão no departamento médico. Em contrapartida, Igor Vinícius deve voltar a lista de relacionados.