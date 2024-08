São Paulo recria voz de Telê Santana com mensagem para seus torcedores

Tricolor produz conteúdo e chama os são-paulinos ao jogo de quinta-feira, contra o Nacional do Uruguai, no Morumbis

O São Paulo emocionou seus torcedores antes do duelo decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Nacional, do Uruguai. O clube postou um vídeo em que recria a voz do ex-técnico Telê Santana, que faleceu em 2006.

Desse modo, o vídeo foi criado com o uso de Inteligência Artificial, a partir da voz de Renê Santana, filho de Telê, convocando os torcedores para o jogo:

