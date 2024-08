São Paulo quebra cabeça e tenta encontrar substituto de Ferreira

O São Paulo ganhou uma grande dor de cabeça, após o atacante Ferreira deixar o gramado do Allianz Parque com dores. Em exames, o jogador foi detectado com uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e deve ficar fora por pelo menos dois meses. Assim, surge a dúvida de quem vai substituí-lo no time titular do Tricolor.

Ferreira vinha sendo um dos principais jogadores da equipe nos últimos jogos. Assim, Zubeldía não terá um dos seus principais atletas de velocidade nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil, precisando encontrar o substituto perfeito durante este período.