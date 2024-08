Santos sofre gol no fim, empata com Guarani e deixa liderança escapar

Em jogo de pouca inspiração, o Santos empatou com o lanterna Guarani. O Peixe chegou a sair na frente do placar com Escobar, mas sofreu o empate no fim com gol de Anderson Leixe, nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Dessa forma, a equipe santista perdeu a liderança para o Novorizontino, que aproveitou o tropeço do Mirassol para assumir o primeiro lugar.

Veja a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro!

Com o empate, o Santos ficou na segunda colocação com 38 pontos, enquanto o Guarani segue na lanterna com 18. O Peixe volta a campo no próximo sábado (24), às 16h (de Brasília), contra o Amazonas, na Vila Belmiro. Já o Bugre, por sua vez, visita o Botafogo-SP, no domingo (25), no mesmo horário, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.