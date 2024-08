Santos encaminha empréstimo de lateral para o Internacional

O Santos está muito próximo de acertar a saída do lateral-direito Nathan para o Internacional, por empréstimo. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim de 2026, mas não está nos planos da comissão técnica de Fábio Carille. Assim, terá mais uma chance no futebol brasileiro atuando no Rio Grande do Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nathan estava emprestado pelo Santos ao Famalicão, de Portugal. Com o final do vínculo, ele retornou ao Peixe, mas foi informado que não seria aproveitado por Carille. Assim, chegou a um acordo rápido com o Internacional por um novo empréstimo. Ele depende apenas de exames médicos para assinar com o Colorado.