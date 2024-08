Renato Gaúcho avalia queda do Grêmio na Libertadores: ‘Não estivemos bem’

O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no tempo normal, nesta terça-feira (20), no Maracanã, e levou a decisão das oitavas da Libertadores para as penalidades. Mas ainda assim, foi superado nas cobranças por 4 a 2. Com isso, o Imortal está fora da competição continental. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho avaliou a noite gremista.

Ao ser perguntado sobre a escalação com três zagueiros e a ausência do meia Cristaldo, o técnico afirmou que não houve erro na escolha, mas que a equipe não jogou bem no primeiro tempo. Os dois gols do time carioca, aliás, saíram no primeiro tempo.

“Fizemos vários jogos com três zagueiros e conseguimos algumas vitórias e boas atuações, então não acredito que o Grêmio tenha perdido meio-campo pela escalação que coloquei em campo. Até porque tomamos um gol de bola parada e outro de contra-ataque. Mas acredito que não estivemos bem, principalmente no início do jogo. Demos espaço para o Fluminense, cometemos erros e tomamos os dois gols”, opinou o comandante.