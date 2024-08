Protestos marcam empate do América-MG, que segue fora do G4, com a Chape

O América-MG empatou mais uma vez na Série B do Brasileiro. Com o 0 a 0 diante da Chapecoense na noite desta quarta-feira (21), o time mineiro soma 11 empates em 22 partidas. A equipe, que já chegou a ser líder do campeonato, segue fora do G4. Com 35 pontos, o Coelho ocupa a quinta posição a um ponto do pelotão de acesso para a elite.

Confira a classificação da Série B

O jogo na Arena Independência rendeu protestos ainda antes do apito final. Torcedores vaiaram Alê, que desperdiçou pênalti diante do goleiro Léo Vieira e a chance de colocar os donos da casa em vantagem na primeira etapa. Também sobrou para a diretoria, com gritos que tiveram o técnico Cauan de Almeida como alvo: “Queremos treinador”.