Presidente do Atlético confirma jogo único no Mineirão e cita qualidade do gramado

O Atlético enfrentará o Fluminense no Mineirão, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro. Devido às condições do gramado da Arena MRV, a diretoria decidiu que a partida ocorrerá no Gigante da Pampulha. Esse ajuste atende aos pedidos dos jogadores alvinegros e, conforme garantido pela diretoria, será uma medida pontual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, no entanto, esclareceu que não há acordo para realizar mais jogos no Mineirão além do confronto deste sábado. Ele, afinal, explicou que a Arena MRV ficará sem jogos por um período que permitirá a melhoria do gramado.