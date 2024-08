Postagem apagada de Rodrygo repercute na Espanha e gera enquete

Rodrygo fez uma publicação em rede social - depois apagada - sobre seu lugar no trio formado por Bellingham, Mbappé e Vini Jr. no Real Madrid

A publicação apagada por Rodrygo sobre seu papel junto ao trio Bellingham, Mbappé e Vini Jr (BMV) no Real Madrid repercutiu na Espanha. O questionamento do brasileiro acabou virando capa de jornal e debates em programas de TV no país europeu. O destaque principal foi sobre a personalidade do atacante, elogiada pela mídia do país.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid – Foto: AFP via Getty Images

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Principal jornal esportivo da Espanha, o Marca estampou o camisa 11 em sua manchete.