Palmeiras precisa reverter placar pela oitava vez na era Abel Ferreira

Será a oitava vez que o Palmeiras sai derrotado no jogo de ida e precisará reverter o placar na partida de volta. O Verdão conseguiu o feito em três oportunidades. Contudo, todas aconteceram no Campeonato Paulista.

O Palmeiras entra em campo, nesta quarta-feira (21), precisando virar novamente um placar adverso em um jogo eliminatório. Nada de diferente na era Abel Ferreira. O Verdão encara o Botafogo no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, após perder por 2 a 1 no Nilton Santos.

Nas três última finais, o Palmeiras saiu atrás no jogo de ida e, ao decidir dentro de casa, sagrou-se campeão. Em 2022, perdeu no Morumbis por 3 a 1, mas conseguiu virar e vencer o São Paulo por 4 a 0 no Allianz. Já em 2023, novamente uma derrota, desta vez por 2 a 1, mas novamente conseguiu reverter com um novo 4 a 0.

Já na última final de Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, no duelo de ida. Mas novamente, dentro do Allianz Parque, conseguiu reverter ao vencer por 2 a 0 e sair com a taça.

Nas outras competições em que saiu atrás, porém, o Palmeiras de Abel não teve a mesma força para evitar a eliminação. Foram quatro quedas depois de sair atrás no jogo de ida. Duas vezes para o São Paulo (2022 e 2023) e uma vez para o Flamengo (2024), todas pela Copa do Brasil. Além de uma queda para o Athletico Paranaense (2022), na Libertadores.