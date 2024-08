Marta compartilha novos registros de noivado com Carrie Lawrence; veja

Com início polêmico, casal se relaciona há dois anos e mudou o status do romance no último fim de semana, na Flórida, nos EUA

Marta Silva e Carrie Lawrence trocaram o status de relacionamento no último fim de semana e agora estão noivas. Depois de compartilhar a notícia através de um vídeo no Instagram, o casal decidiu divulgar novos registros do pedido em meio à natureza, nos Estados Unidos, e emocionou os seguidores.

Marta e Carrie Lawrence

Não faltou polêmica no início do namoro entre Marta e Lawrence. Isso porque a brasileira chegou ao Orlando Pride noiva da zagueira Toni Deion, que fazia parte do elenco do clube à época, em 2020. Não demorou muito para rainha do futebol feminino terminar seu relacionamento e engatar no romance com Carrie – que atuava como companheira de posição da ex de Marta.

Quem é Lawrence?

Carrie Lawrence atua como defensora e tem a versatilidade como um de seus pontos mais fortes na profissão. A atleta também tem formação em Comunicação e Ciências da Mídia, pela UCF (Universidade Central da Flórida), bem como participa ativamente de projetos sociais.

