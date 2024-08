Letal, River Plate supera Talleres e segue na Libertadores

O River Plate está nas quartas de final da Libertadores. Depois de vencer o confronto de ida, contra o Talleres, o Millonario superou novamente a representação cordobesa. Dessa vez, no Mâs Monumental, por 2 a 1. Com o marcador, o dono do provável palco da decisão continental se qualificou para, na próxima fase da Liberta, encarar o Colo-Colo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com posse de bola ligeiramente superior para o River, a partida tinha contorno bem semelhante ao que ocorreu no embate de ida. Ou seja, briga constante pelos espaços onde os sistemas de marcação davam raros espaços. Não por acaso, antes dos 15 minutos, não houve uma finalização sequer.