Internacional e RB Bragantino avançam às quartas do Brasileirão Feminino. Veja os resultados!

O Flamengo venceu a Ferroviária, mas precisava de um tropeço do Massa Bruta para avançar. Confira os confrontos da próxima fase

As quartas de final do Brasileirão Feminino foram definidas nesta quarta-feira (21). Com os resultados da última rodada, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e RB Bragantino juntaram-se a Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras, que já estavam classificados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Internacional venceu o Santos, já rebaixado, por 6 a 2. A equipe gaúcha terminou essa fase da competição na sétima posição.