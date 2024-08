Inter encaminha contratações de D’Alessandro e Mazzuco; saiba funções

Colorado agiliza com conversas para remontagem do departamento de futebol do clube. Clube busca nomes próximos aos jogadores e campo

O Internacional encaminhou a contratação de D’Alessandro para a função de diretor esportivo e de André Mazzuco para o posto de executivo. O clube gaúcho pretende anunciá-los nas próximas horas.

Mazzuco está livre no mercado desde que foi demitido do Athletico no fim de julho, após quatro meses de trabalho no time paranaense. O profissional trabalhou com John Textor no Botafogo e soma passagens também por Paysandu, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco.

D’Alessandro chega ao Inter para assumir o cargo de diretor esportivo deixado por Magrão, demitido em 11 de agosto. O argentino atuou como coordenador técnico de sub-20 e profissional do Cruzeiro entre março e dezembro de 2023. Ele deixou Belo Horizonte por questões familiares.