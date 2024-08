Hugo Souza vibra com atuação: ‘A mais importante da minha vida’

Goleiro foi o grande nome do Corinthians na classificação contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana

A noite de terça-feira (20) foi do goleiro Hugo Souza. O camisa 22 defendeu três cobranças de pênalti e saiu como principal responsável pela classificação do Corinthians diante do Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Enlouquecido com a sua atuação e a festa da Fiel Torcida, Hugo Souza manteve a humildade, porém garantiu que é a maior partida da sua vida.