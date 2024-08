Gündogan deixa o Barcelona e encaminha retorno ao Manchester City

Depois de apenas uma temporada no Barcelona, Gündogan encaminha seu retorno ao Manchester City, com um acordo até junho de 2025, com a possibilidade de renovação por mais um ano. A informação é do “The Athletic”, assim como dos jornais espanhóis “Mundo Deportivo” e “Sport”, e o canal alemão “Sky Sport”.

Dessa forma, o meia alemão, de 33 anos, chegou a participar da pré-temporada no clube catalão, porém não esteve entre os relacionados para a estreia no Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa catalão, o Barça tinha interesse na liberação do atleta para aliviar a folha salarial e abrir espaço para outras contratações.