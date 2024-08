Galvão Bueno curte dia de praia com a esposa na França

Experiente narrador aproveita dias de descanso com Desirée Soares no país europeu após participar da cobertura da Olimpíada de Paris

O narrador e apresentador Galvão Bueno curte dias de férias após participar da cobertura da Olimpíada de Paris. O experiente profissional segue na França com sua esposa, Desirée Soares. Nesta quarta-feira (21), ele publicou fotos com a amada em uma praia de Saint-Tropez, que fica ao sul do país europeu.

Na imagem, Galvão aparece à vontade, de short, sem camisa, óculos escuros e um chapéu. Já Desirée usa um biquíni em tons branco e marrom, óculos escuros e uma canga como adereço.