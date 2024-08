Fluminense divulga informações sobre ingressos para jogo contra o São Paulo

Após uma heroica classificação diante do Grêmio para mais de 40 mil presentes, o torcedor do Fluminense poderá voltar ao Maracanã já no próximo domingo (21), quando enfrenta o São Paulo, pelo Brasileirão. E o Tricolor carioca divulgou, nesta quarta-feira (21), as informações sobre ingressos para o jogo em questão.

A venda se inicia já nesta quinta-feira (22), às 10h (de Brasília), com preços que vão do check-in (100% de desconto) a R$ 90 para os setores Norte, Sul, Leste e Oeste do Maraca. Já a venda online para não-sócios terá início no sábado (24), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na sexta (23). Confira, então, como garantir sua entrada para o duelo de domingo, às 18h30.

