Flamengo avança por Alcaraz e inclui Victor Hugo na negociação

Após o retorno de Michael, o Flamengo está perto de acertar mais um reforço para a temporada nesta janela de transferências. O clube conseguiu avançar nas negociações por Carlos Alcaraz, do Southampton. Para isso, Victor Hugo, do Rubro-Negro, também entrou no acordo.

Os ingleses aumentaram o valor para liberar Alcaraz e pediram 25 milhões de euros. No entanto, o clube carioca insistiu nos 18 milhões de euros que foram oferecidos na primeira proposta. Assim, conseguiu ter um retorno positivo, o que fez as negociações avançarem com uma condição: o clube inglês queria um jogador do Flamengo.

O Southampton, portanto, mostrou o interesse na inclusão do meia Victor Hugo ou do zagueiro Iago. O Rubro-Negro, por sua vez, aceitou incluir o meia no acordo. Além do jogador ter interesse em viver sua primeira experiência internacional na Premier League – e já estava na mira de outro clube inglês -, as conversas com os representantes do atleta foram positivas.