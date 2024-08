Fim de uma era! Neuer anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha

Campeão mundial em 2014, no Brasil, Manuel Neuer anunciou, nesta quarta-feira (21), a sua aposentadoria da seleção da Alemanha. O goleiro do Bayern de Munique, de 38 anos, revelou sua decisão ao técnico Julian Nageslmann e deixa à equipe germânica após 15 anos, sendo titular em grande parte deste período.

“Após discussão longa e intensiva com minha família e amigos, decidi encerrar minha carreira na seleção. Todo mundo que me conhece sabe que essa decisão não foi fácil para mim. Me sinto muito bem fisicamente e com certeza a Copa de 2026 me atrairia bastante. Ao mesmo tempo, estou convencido de que agora é exatamente a hora de dar esse passo e me concentrar totalmente no Bayern no futuro”, explicou o arqueiro.