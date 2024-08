Estevão e Luiz Henrique, de Palmeiras e Botafogo, aparecem na pré-lista de Dorival

Estevão e Luiz Henrique, de Palmeiras e Botafogo, respectivamente, podem viver grandes momentos nesta semana. Além da classificação para a vaga nas quartas de final da Libertadores – em que só um vai conseguir -, os jogadores também podem ter a convocação para representar a Seleção Brasileira pela primeira vez.

Os atacantes, destaques desta temporada no futebol brasileiro, aparecem na pré-lista de Dorival Júnior para as rodadas das eliminatórias de setembro. O duelo contra o Equador será no dia 6, em Curitiba, e diante do Paraguai será no dia 10, em Assunção.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou para os clubes no dia 16 um ofício informando quais atletas estavam pré-selecionados. Dessa forma, Botafogo e Palmeiras receberam o documento, que alertava para a necessidade de confirmação da convocação até a sexta-feira (23).