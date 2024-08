Cruzeiro x Boca Juniors: Time argentino divulga lista de relacionados, mas treinador tem dúvidas

Técnico Diego Martínez ainda não sabe se vai com esquema que vem utilizando ou se entra com três zagueiros para o duelo contra o Cruzeiro

O Boca Juniors divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o técnico Diego Martínez ainda tem dúvidas sobre a escalação.

Martínez não decidiu qual formação utilizará nem qual esquema será mais eficaz para enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ele poderá contar com quase todos os titulares em campo e considera a possibilidade de adotar uma formação com três zagueiros.