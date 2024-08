Cristiano Ronaldo lança canal no Youtube com curiosidades pessoais e conteúdos exclusivos

Personalidade mais seguida do Instagram, com mais de 636 milhões de pessoas, Cristiano Ronaldo agora mira em um projeto para ampliar sua influência também no Youtube. O astro do Al-Nassr anunciou nesta quarta-feira (21) seu mais novo canal na plataforma, que, inclusive, já conta mais 18 vídeos somente no primeiro dia de divulgação.

A iniciativa tem como um dos objetivos aproximar o fã da rotina e vida pessoal do jogador. O canal “UR Cristiano”, que já ultrapassa 2 milhões de seguidores, não se restringirá apenas a temas relacionados ao futebol, mas também sobre sua relação com a família, relacionamento com Giorgina e gostos pessoais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Divulgado há duas horas, o primeiro vídeo mostra cenas exclusivas de quando Cristiano viu sua estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova Iorque. O conteúdo de um minuto conta com mais de 87 mil visualizações até o momento. O de maior sucesso, por ora, envolve curiosidades do relacionamento com Giorgina e contabiliza 203 mil de visibilidade.