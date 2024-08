Corinthians corre para ter reforços contra o Fortaleza, no Brasileirão

Timão espera ter contratados e jogadores que estavam no departamento médico à disposição para o duelo na Arena Castelão

O volante venezuelano José Martínez e o espanhol Héctor Hernández já estão no Brasil e treinam no CT Joaquim Grava, mas ainda não tiveram a documentação regularizada pelo Corinthians. Além de aparecer no site da CBF, a dupla ainda precisa do visto de trabalho para poder entrar em campo com a camisa alvinegra.

O Corinthians quer seus novos reforços já na próxima partida. O Timão volta a campo contra o Fortaleza, no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Lutando contra o rebaixamento, o técnico Ramón Díaz espera ter seus novos jogadores à disposição contra o vice-líder da competição.

Aliás, os dois estiveram na Neo Química Arena nesta terça-feira (20) e assistiram à classificação do Corinthians diante do RB Bragantino, para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora, esperam estar em campo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians quer retorno dos atletas do DM também

Além das duas contratações, Ramón Díaz espera ter o retorno do volante Raniele e dos atacantes Romero, Talles Magno e Yuri Alberto. Afinal, os quatro jogadores ficaram fora do jogo contra o RB Bragantino por estarem no departamento médico.

“Essa semana vai ser muito importante para a gente, a recuperação de alguns jogadores que são importantes e também as incorporações que fizeram para completar o elenco. Vêm times importantes, com as quais vamos competir. Vamos nos preparar da melhor maneira para poder competir”, disse Ramón Díaz, após o jogo contra o RB Bragantino.