Copa de 2030: estádio marroquino promete ser o maior do mundo

Com design inspirado na cultura local, arena sediará a final do Mundial e terá capacidade para 118 mil torcedores

As imagens do Grand Stade Hassan II, estádio que será construído em Casablanca, Marrocos, para a Copa do Mundo de 2030, foram divulgadas nesta quarta-feira (21) e chamaram a atenção nas redes sociais. O projeto, feito pelos escritórios Oualalou+Choi e Populous, promete ser “o maior estádio de futebol do mundo”. Inspirado na reunião social marroquina “moussem”, o estádio terá capacidade para 29,5 mil espectadores em cada lado, com um grande telhado em forma de tenda e jardins elevados ao redor do campo.

Além disso, as obras de terraplanagem já começaram, e o financiamento público aconteceu em outubro passado. El Mansouria, a 38 km de Casablanca, é o local do estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Copa do Mundo de 2030 terá como sede Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a de 2034, na Arábia Saudita. No entanto, a maior parte dos jogos de 2030 será na Espanha, com 17 cidades candidatas e 20 estádios propostos, sendo nove cidades espanholas, três em Portugal e uma em Marrocos.