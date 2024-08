Com direito à mosaico, torcida do Atlético protesta contra o racismo

O Atlético-MG venceu o San Lorenzo por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Libertadores. Além da classificação, outro assunto está repercutindo positivamente no mundo do futebol: o protesto em forma de mosaico, contra o racismo, feito pela torcida mineira na entrada das equipes em campo.

Com a frase “No to racism”, que em português significa “Não ao racismo”, a massa atleticana coloriu em preto e branco os dois níveis da Arena MRV. A manifestação ocorre após torcedores do Galo sofrerem com atos de injúria racial no jogo de ida, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Na ocasião, uma criança e dois adultos, torcedores do San Lorenzo, foram filmados imitando gestos de macacos em direção aos brasileiros presentes no local. Após a partida, o time mineiro soltou uma nota de repúdio ao acontecimento nas redes sociais.