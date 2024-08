Clube da Arábia Saudita se interessa por Wesley, do Corinthians; veja valores

Diretoria do Timão aguarda proposta de aproximadamente R$ 110 milhões pelo seu atacante, e vem perdendo espaço no time titular

O atacante Wesley, do Corinthians, despertou o interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que sinalizou que fará uma oferta pelo jogador nos próximos dias. A informação é do portal “ge”. Caso seja negociado o atleta poderá ser companheiro de Cristiano Ronaldo.

Aprovado pelo fundo soberano saudita, que detém 75% do Al-Nassr, Wesley se encaixaria em uma das vagas de atleta estrangeiro de até 21 anos do clube. Atualmente, ele tem 19 anos e alterna entre a titularidade e o banco de reservas no Corinthians.

