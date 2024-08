Chelsea x Servette: onde assistir, escalações e arbitragem

A última chance do Chelsea disputar uma competição internacional na temporada 2024/25. Nesta quinta-feira (21), os Blues recebem o Servette, da Suíça, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida do playoff da Liga Conferência, a terceira competição de clubes do futebol europeu. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e os ingleses tentam abrir vantagem para confirmar a participação no torneio.

Como chega o Chelsea

Apesar do favoritismo para conquistar a classificação, o Chelsea não vive um bom início de trabalho com o técnico Enzo Maresca. Isto porque o treinador conquistou apenas uma vitória nos seis amistosos de pré-temporada, além da derrota na estreia da Premier League 2024/25.

Ao mesmo tempo, os Blues precisam lidar com alguns desfalques. Reece James, Dorde Petrovic, Omari Kellyman estão fora de combate, enquanto Conor Gallagher ainda vai definir o futuro no clube e segue fora de ação.