Chelsea anuncia retorno de João Félix com contrato até junho de 2031

Números recentes

O português atuou emprestado por seis meses no início de 2023. Na época, fez quatro gols em 20 jogos pelo clube inglês e foi o primeiro de dois empréstimos do ponta ex-Benfica após três anos e meio de altos e baixos no Atlético de Madrid.

Recentemente, defendeu as cores do Barcelona e chegou a fazer a pré-temporada com o Atlético. No entanto, não esteve entre os relacionados na estreia pela La Liga contra o Villarreal e acertou sua saída. Por fim, João Félix ganhou o Campeonato Espanhol de 2020/21 pelos Colchoneros e fez 34 gols e 16 assistências em 131 partidas no clube.