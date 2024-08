CBF define data da convocação da Seleção para jogos das Eliminatórias

Será, inclusive, a primeira convocação após a Copa América, a terceira de Dorival Júnior como treinador da Seleção. O Brasil, afinal, enfrentará o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6 de setembro, e depois viajará para Assunção, onde vai encarar o Paraguai, no dia 10.

O técnico Dorival Júnior anuncia nesta sexta-feira, às 11h30, a próxima convocação da Seleção Brasileira. A lista será para os jogos contra Equador e Paraguai, pela sétima e oitava rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Os atacantes, destaques desta temporada no futebol brasileiro, aparecem na pré-lista de Dorival Júnior para as rodadas das eliminatórias de setembro. O duelo contra o Equador será no dia 6, em Curitiba, e diante do Paraguai será no dia 10, em Assunção.

Dos que atuam no Brasil, outros nomes estão na pré-lista. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro, do Flamengo, e André e Martinelli, do Fluminense. Dos times cariocas, apenas o Vasco não possui jogadores na lista.